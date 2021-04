FHI: Tre prosent av befolkningen kan ha vært coronasmittet i 2020

Rapporten er basert på innsamlede blodprøver fra januar 2021. Der har forskere har analysert totalt 1912 blodprøver for undersøkelser av antistoffene mot SARS-CoV-2, samlet inn fra 17 laboratorier i alle deler av landet og fra individer i alle aldre.

Antistoffene ble funnet i om lag tre prosent av de analyserte prøvene, melder FHI onsdag.

Seniorforsker Olav Hungnes ved FHI sier at resultatene fra studien antyder at antallet som har vært smittet kan være en god del høyere enn det man finner gjennom ordinær testing. Han understreker samtidig at det er flere usikkerheter ved en slik enkeltstudie.

Det ble tidligere gjort en lignende studie av Universitetet i Tromsø som ble offentliggjort i mars, hvor 28.000 nordmenn hadde deltatt. Den viste at færre har hatt covid-19 enn man trodde. Der kom forskerne fram til at det var lite mørketall.