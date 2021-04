Mange smittede etter utbrudd blant vaksinerte på sykehjem

Etter første smittetilfelle 3. april har antallet nye smittetilfeller knyttet til Gystadmyr bo- og aktivitetssenter på Jessheim blitt stadig flere. I alt sju beboere har fått påvist smitte, og to av dem har vært innlagt på sykehus, skriver Romerikes Blad.

I tillegg er fem ansatte og to nærkontakter smittet, opplyser kommuneoverlege Laurence Jary-Vattøy i Ullensaker torsdag ettermiddag.

Alle de smittede ved sykehjemmet er over 80 år, og alle var vaksinert. To ble overført til sykehus, men én av dem var torsdag tilbake på sykehjemmet. De øvrige har hatt mildere sykdomsforløp.

Besøk stanses

Ullensaker kommune har innført besøksstans ved alle sykehjemmene sine inntil situasjonen er avklart. Alle på sykehjemmet blir testet for smitte.

Så langt har kommunen fått svar på tre av tilfellene og fått påvist sørafrikansk eller brasiliansk mutert virus. Folkehelseinstituttet er varslet, melder TV 2.

Kommuneoverlegen sier til Romerikes Blad at de var overrasket og ikke forberedt på at de vaksinerte, som alle hadde fått siste dose av Pfizer-vaksine for to måneder siden, ble smittet og syke.

– Det er grunnen til at jeg tok kontakt med FHI. Mange ble smittet selv om de var fullvaksinert, og det var behov for å få hjelp og råd fra ekspertise, sier kommuneoverlegen.

Smitte i Sandnes

I Sandnes har det vært et smitteutbrudd blant seks fullvaksinerte beboere på Rovik bo- og aktivitetssenter, skriver NRK. Også der var de smittede vaksinert med Pfizer-vaksinen.

Fem ansatte, som ikke er vaksinert, er smittet av den sørafrikanske mutasjonen, og noen av deres nærkontakter har fått påvist positiv koronatest.

– Beboerne er i karantene på rommene sine. Helsepersonell er også kledd opp i fullt smittevernutstyr inntil videre, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik.