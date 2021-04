Steinkjer hasteinnfører strengere coronatiltak

Restriksjonene trer i kraft allerede torsdag klokken 16, skriver NRK.

Kommunen innfører også påbud om munnbind der man ikke kan holde to meters avstand.

Over 1.500 personer i Steinkjer kommune sitter nå i ventekarantene, blant annet er hele Steinkjer ungdomsskole satt i ventekarantene.

– Mange elever er definert som nærkontakter etter påske, og smittesituasjonen i kommunen er litt uoversiktlig, sier rektor Thomas Herstad til VG.

Ventekarantenen omfatter totalt 454 ungdomsskoleelever og 76 ansatte. Trønder-Avisa omtalte saken først.

Én av skolens elever har fått påvist covid-19, ifølge rektoren. Kommunens smittesporingsteam jobber nå med å teste alle nærkontaktene og skaffe seg en oversikt over situasjonen.

Ifølge NRK sitter nå totalt over 1.500 personer i en form for karantene i Steinkjer. Kommunen har registrert 15 nye smittede de to siste dagene, der minst fire av tilfellene har ukjent smittevei.