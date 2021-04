DSB-direktøren: Sprengstoff-sak vil få konsekvenser

– Når det er store mengder eksplosiver på avveie, så er det klart at det er alvorlig, sier direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NRK.

Fire av de fem siktede i saken har vært varetektsfengslet. Onsdag ble den siste av de fjerde løslatt, ifølge Agderposten.

– Enhver sak av en sånn dimensjon som dette skal få konsekvenser, både for hvordan vi som myndigheter følger opp arbeidet med eksplosiver. Men for den eller dem som var involvert, så er det selvfølgelig strafferettslige potensielle konsekvenser av slike saker som dette. Og det er det jo politiet som etterforsker, sier Aarsæther.

I slutten av mars ble en bil stanset etter mistanke om at føreren var ruspåvirket. I bilen ble det funnet et våpen som førte videre til ransakinger dagen etter. På to adresser i Arendal og Grimstad ble det gjort funn av flere kilo sprengstoff.

To dager senere ble det gjort ytterligere funn av betydelig mengder sprengstoff i Tvedestrand.

En av forsvarerne i saken har uttalt at sprengstoffet skulle brukes til fisking og grøftegraving.