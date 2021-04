Slep av nederlandsk lasteskip går etter planen

Torsdag morgen ligger skipet rundt 8 nautiske mil vest for Runde. Det tilsvarer om lag 15 kilometer.

Klokken 5.20 forteller operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til Bergens Tidende at alt går som planlagt.

– Det går veldig sakte, i 2–2,5 knop, så det kommer til å ta tid før de er framme. Men alt ser veldig greit ut. Det går rette veien, og etter planen, sier Algrøy.

Bergingsmannskaper klarte onsdag å få festet slepet til det nederlandske lasteskipet. Det meldte Kystverket klokken 22.42 onsdag kveld.

Tidligere på kvelden ble bergingsmannskaper firt ned til skipet fra et redningshelikopter etter med at det ble iverksatt en statlig aksjon på grunn av frykt for at skipet ville drive på land i løpet av natten. Da havaristen var sikret, var det fortsatt noen timer igjen til skipet ville ha truffet land.

– Vi hadde nok mellom fire og fem timers drivetid å gå på, sier beredskapsdirektør Hans-Petter Mortensholm i Kystverket.

Eemslift Hendrika sendte mandag formiddag ut nødmelding etter at det fikk slagside da lasten forskjøv seg, rundt 60 nautiske mil vest av Ålesund i et kraftig uvær. I løpet av mandag ble hele mannskapet på tolv personer evakuert med redningshelikopter fra skipet.

I 23-tiden mandag mistet skipet motorkraft, og det drev mot land i to døgn før det ble sikret.