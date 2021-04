Servicebåten AQS Tor ble onsdag kveld tatt under slep etter at den falt av dekket på lasteskipet Eemslift Hendrika utenfor Ålesund. Sammen med Moen Marine og Gjensidige engasjerte AQS Stad sjøtransport som onsdag greide å berge den nye servicebåten. Foto: Stad sjøtransport / AQS AS / NTB