Mannen var ikke testet for coronavirus før han døde, men det er bekreftet i etterkant av dødsfallet at han var smittet med viruset, skriver kommunen på sine nettsider.

Det var avisen Hadeland som først omtalte dødsfallet.

Dødsfallet er det tredje som er koronarelatert i Gran kommune gjennom pandemien.

– Dette var en lei beskjed å få og våre tanker går nå til de pårørende. Vi blir igjen minnet om hvor farlig viruset kan være og hvor viktig det er at vi holder ut med de strenge tiltakene en stund til, sier kommuneoverlege Are Løken.

Kommunen opplyser at de er kjent med at det lørdag 27. mars ble holdt et arrangement på avdødes eiendom, og deltakerne bes om å ta en coronatest så fort som mulig.