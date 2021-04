Flere fjelloverganger åpnet igjen onsdag

Folk ble oppfordret av Vegtrafikksentralen til å utsette hjemreisen fra påskeferien til tirsdag på grunn av uvær. Onsdag varslet meteorologene fortsatt kraftig vind og snøfokk på fjellet i Sør-Norge, men Vegtrafikksentralen melder på Twitter at flere fjelloverganger er åpnet.

Riksvei 7 over Hardangervidda og fylkesvei 53 Tyin-Årdal åpnet onsdag for normal trafikk. E16 over Filefjell, E134 Haukeli og Hemsedalsfjellet (riksvei 52) er også åpne.

På noen veier er det fortsatt kolonnekjøring, mens andre fortsatt er stengt.

Vegtrafikksentralen oppfordrer folk til å stadig sjekke værvarselet og kjøreforholdene på yr.no.