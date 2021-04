Ap og Frp kritisk til sprikende budskap om gjenåpning

Statsminister Erna Solberg (H) understreket i Stortinget onsdag at regjeringen ikke setter noen dato for framdriften av gjenåpningen fordi det er så mange usikkerhetsmomenter.

– Det er klokt å ikke sette noen dato. Det siste folk trenger nå, er nye nedturer, sa Frp-nestleder Sylvi Listhaug etter at Solberg hadde lagt planen fram for Stortinget.

De siste dagene har det kommet flere uttalelser i mediene om gjenåpningstakten.

Ledelsen i FHI mente R-tallet må ligge under 1 i uker og kanskje måneder før landet kan gjenåpne, mens beskjeden fra Helsedirektoratet var at antall koronatilfeller må godt under 200 per døgn. Helsedirektøren sa også at første trinn i gjenåpningen kunne komme i gang i slutten av mai.

Utspillene bidrar til å forvirre folk, mente Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han oppfordret regjeringen til å ha kontroll med kommunikasjonen.

– Når det ikke er satt en dato, bør en ikke gi inntrykk av at det er en klokke som tikker, sa han.