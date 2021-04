Det har foreløpig kommet fire klager til Kringkastingsrådet etter Debatten på NRK1 tirsdag 6. april. Det opplyser spesialrådgiver Erik Skarrud i NRK overfor Kampanje.

I programmet la programleder Fredrik Solvang frem tall på smitte blant unge som var 100 ganger for lave til sine gjester i studio, helsedirektør Bjørn Guldvog og Folkehelseinstituttets Camilla Stoltenberg.

– Jeg reagerer sterkt på Fredrik Solvang sin Debatten-sending i dag 6.4. Denne burde føre til at programlederen må fratas rollen som programleder, skriver én av klagerne.

«Ikke noe man bare kan rette gjennom en beklagelse»

Under sendingen sa Solvang blant annet at «i ukene fem til ti i Oslo, det verst rammede fylket, hadde 0,05 prosent av 0-17-åringene [som hadde testet seg], Covid», men det viste seg å være feil. Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at det riktige tallet er fem prosent, som er 100 ganger høyere enn det Solvang hevdet i Debatten på NRK.

Dette er «ikke noe man bare kan rette gjennom en beklagelse», skriver samme klager.

En annen klager mener feilen burde ha blitt fanget opp på forhånd.

– Jeg har forståelse for at slike feil kan gjøres på direkten, men her er det en forberedt sak med grafikk, og som brukes om bærende element i programlederes svært direkte konfrontasjon. Dette bør en oppegående redaksjon og programleder fange opp før det går på lufta, skriver vedkommende.

– Statistikken ble rett og slett lest feil

NRK har beklaget feilen, blant annet overfor Faktisk.no som har ettergått påstanden.

– Det er riktig. Vi brukte feil tall, statistikken ble rett og slett lest feil. Vi har korrigert dette på våre nettsider og korrigerer også i Kveldsnytt. Og beklager feilen, sier redaktør i NRK, Knut Magnus Berge, til Faktisk.no

Temaet for gårsdagens sending var når det norske samfunnet kan gjenåpnes, og om hvilke konsekvenser coronatiltakene har for barn og unge. Også programleder Fredrik Solvang legger seg langflat og beklager feilen i et innlegg publisert på Instagram.

– Her går det helt i ball. Debatten har kommet i skade for å forveksle andeler og prosenter, så når jeg feks sier at bare 0,05 prosent av de testede i Oslo hadde covid-19, er det riktige fem prosent. FHIs tall viser at i uke fem-ti økte smitten maksimalt blant barn og unge under 17 år til fem prosent i det verst rammede fylket, Oslo. Beklager feilen! Vi kommer til å rette det i Kveldsnytt og på nrk.no, skriver Solvang på Instagram.

Denne saken ble først publisert på Kampanje.com.