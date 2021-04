Solberg: Enmetersregelen vil sette begrensninger også i sommer

Enmetersregelen og håndvask er blant tiltakene som også vil gjelde i sommer, svarer Solberg på spørsmål fra VG.

– Ja, den må vi nok leve med også denne sommeren. Vi må huske på at estimatene nå er at det bare er de over 18 år i Norge som vil være vaksinert i juli. Vi vil fortsatt da ikke ha vaksinert de fleste barn og unge, som også kan bli coronasyke, siden vaksinene ikke er godkjent for dem, sier hun.

Tidligst på slutten av sommeren vil det bli mulig å stå tett i tett foran en scene, ifølge Solberg.

– Men at det går an å ha flere samlet enn i dag, det vil det bli i løpet av sommeren, sier hun og sier det vil være mulig å arrangere konserter og festivaler på alternative måter.

Onsdag formiddag redegjør Solberg for Stortinget om gjenåpningen av samfunnet.