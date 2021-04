Gjenåpningsplan for Oslo kommer ikke med det første

Det vil verken bli lagt fram en gjenåpningsplan for Oslo i løpet av denne uken eller den neste, skriver kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Oslo kommune i en epost til NTB.

Det er ikke gjenåpning som nå står på agendaen, da Oslo har for høye smittetall og for lav vaksinasjonsgrad per nå, understreker hun.

Det siste døgnet er det registrert 314 nye tilfeller av covid-19 i Oslo, noe som er 84 flere enn snittet den siste uken.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at Oslo vil starte med å åpne det som sist ble stengt ned, og han peker på at kommunen vil lette på tiltakene baklengs, skriver Aftenposten.

Gjenåpningen av Oslo er svært avhengig av hvordan smitte- og vaksinasjonssituasjonen utvikler seg, påpeker han. Men Johansen vil ikke sette en konkret dato, da dette kan føre til falske forhåpninger.

– Vi er nødt til å se an påskeferien og konsekvensene av den. Etter hver ferie har vi sett at ferien har ført til ekstra smitte. Da blir det veldig gærent å si at det vi egentlig driver med nå, er gjenåpning, sier han.

Det første som vil gjenåpnes, er for barn og unge, sier han. Men fortsatt må detaljene i gjenåpningsplanen snekres på plass, sier Johansen.

– Det er ikke nødvendigvis helt slik at fordi serveringsbransjen har vært lenge stengt, så skal de åpne sist. Det har vi ennå ikke tatt helt stilling til, sier han.