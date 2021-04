Støre har tro på ruskompromiss

Ap-lederen har til nå valgt å holde for seg selv hva han mener om regjeringens forslag til rusreform for ikke å legge lokk på debatten i partiet. Men overfor NTB letter Støre litt på sløret:

– Vi har fra dag én tatt dette på stort alvor. Vi har mål om en rusreform i vårt nåværende program og i forslaget til nytt program. Men det skal være en reform som er helhetlig, som ser på viktige spørsmål knyttet til hjelpetiltak, ettervern og kapasitet til oppfølging, og som kan bidra til å gi reell hjelp til de som trenger det, sier han.

Steile fronter

Frontene har vært steile i landets nest største parti rundt regjeringens forslag til rusreform, der ett av hovedgrepene er at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at mindre mengder til eget bruk ikke lenger skal straffes.

Reformen skal behandles av Stortinget senere i vår. Men siden både Senterpartiet og Frp sier nei til å avkriminalisere bruk og besittelse, blir Ap tungen på vektskålen for et ja eller nei til reformen.

Derfor har det vært knyttet stor spenning til hva partiet vil vedta på landsmøtet neste helg.

I utkastet til Aps nye partiprogram heter det at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at «Arbeiderpartiet vil flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika fra justissektoren til helsetjenesten».

Ordlyden kan tolkes som en avkriminalisering, men Ap har foreløpig latt være å bruke begrepet eksplisitt i programmet, som skal vedtas på landsmøtet.

Mer spiselig

Aps redaksjonskomité jobber nå med å gjøre teksten mer spiselig både for de kreftene i partiet som ikke liker tanken på å liberalisere narkotikapolitikken, og de som vil ha reform.

– Når det er landsmøtet som kommer til å avgjøre dette, så gjør vi det grundig, blant annet gjennom redaksjonskomiteen, sier Støre.

Blant dem som har vendt tommelen ned for regjeringens rusreform, er fylkeslagene i Vestfold og Telemark, Nordland og Finnmark. Ett av argumentene er at reformen åpner dørene på vid vegg for ungdom som vil eksperimentere med rus.

Andre, deriblant fylkeslederne i Agder, Rogaland og Vestland, mener det vil være svært uheldig om Ap sier nei til en behandlingsreform. Også storbyer som Oslo og Bergen, samt AUF går inn for å si ja til reformen.

Ifølge Støre er komiteen nå i samtaler med begge sider.

– Disse samtalene pågår og er grundige, og vi bruker også det som framkom i høringen i Stortinget, som jo var en hel dag med innspill fra ulike fagmiljøer, pluss at vi er i kontakt med fagmiljøer selv, sier Støre.

To hensyn

– Har du håp om at landsmøtet kan lande en mer omforent posisjon i denne saken hos dere?

– Det mener jeg er klart mulig. Dette er et viktig tema, med stort engasjement, så vi gjør det på grundig vis. Men jeg har håp om det, sier Støre.

– Vil du gå ut med hva du vil anbefale, hvor du mener dere bør lande?

– Det overordnede er at vi må sikre god hjelp til de som trenger hjelp, og at vi samtidig kan sikre at Norge, som har lav narkotikabruk sammenlignet med andre land, kan opprettholde dette. Det handler om å finne gode løsninger som ivaretar de to hensynene, slår Ap-lederen fast.

Ap holder sitt landsmøte 15. til 17. april.