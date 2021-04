Staten sparte 1,5 milliarder i reisekostnader i fjor

– Det er for tidlig å si hvordan bruk av hjemmekontor vil påvirke arealbehovet i statlige kontorbygg, sier moderniseringsminister Nikolai Astrup, men han understreker at dette vurderes fortløpende. På bildet ser vi det som en gang var Y-blokka. Her skal det settes opp et nytt kontorbygg for regjeringsapparatet. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: NTB