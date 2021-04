– Vaksineringen og fremdriften på den vil være det aller viktigste for når vi kan åpne opp, i tillegg til å ha kontroll på smitten. Gjenåpningen av Norge kommer til å være kontrollert, sier helseministeren til VG.

Denne uken har toppene i Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet sagt at R-tallet må holde seg over 1 over lengre tid, og at Norge må godt under 200 nye coronatilfeller per døgn før man kan vurdere å åpne opp samfunnet.

Onsdag redegjør statsminister Erna Solberg (H) for Stortinget for hvordan samfunnet skal gjenåpnes etter coronapandemien.

Høie sier at gjenåpningen vil ta tid.

– Hvis vi kommer ut av april med lave nok smittetall, vaksinasjonen går som planlagt og den kraftige økningen i sykehusinnleggelser har gått ned, så vil vi i løpet av siste halvdel av mai ta det jeg kaller de første stegene tilbake til en mer normal hverdag.

Storbritannia har satt flere konkrete datoer for når ting skal åpnes opp. Høie vil ikke gjøre det samme.

– Vi kommer til å bruke noen faktorer som kommer til å avgjøre gjenåpningen. Vi vet ikke på forhånd hvordan smitteutviklingen blir, noe som betyr at det er vanskelig å sette noen konkrete tidspunkter, sier han.