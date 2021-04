Båt falt av dekket fra drivende lasteskip

Lasteskipet Eemslift Hendrika var lastet med servicebåter som skulle til Trøndelag da lasten forskjøv seg og skipet siden mistet motorkraften. Båtene, som var lastet på dekket til skipet, var godt synlig på flere av bildene som Hovedredningssentralen Sør-Norge har sendt ut av det forlatte skipet.

Klokka 13 tirsdag ettermiddag meldte Kystverket at en av båtene på dekket hadde falt i sjøen og befant seg 1,3 nautiske mil fra det nederlandske lasteskipet.

Overfor avisen IntraFish bekrefter beredskapsdirektør Hans-Petter Laahne Mortensholm i Kystverket at det er det som framsto som den største av båtene i lasten, en grønn servicebåt tilhørende serviceselskapet AQS. Båten skal ifølge VG ha en verdi på 66 millioner kroner.

– Vi har aldri hatt et totalhavari på et fartøy tidligere. Det er sørgelig. Det er både store krefter og verdier i sving her. Samtidig gleder vi oss over at liv ikke er gått tapt, sier daglig leder Ove Løfsnæs i AQS til avisen.

Nødmelding

Kystverket håper været skal løye tilstrekkelig til at de kan få stabilisert lasteskipet som befinner seg 13 mil nordvest for Ålesund. Eemslift Hendrika sendte mandag formiddag ut nødsignal etter at lasten forskjøv seg og skipet fikk slagside. Sent samme dag mistet skipet all motorkraft og har vært i drift siden.

Hele mannskapet om bord er berget i land, og det jobbes på flere hold med å håndtere situasjonen i Norskehavet.

Kystvaktskipet Sortland kom tirsdag ettermiddag ut til lasteskipet og var den som så at den grønne servicebåten til AQS ikke lenger befant seg på dekket.

Har hyret bergingsselskap

Det skal være satt ut slepeliner akterut på fartøyet som kan brukes til å stanse driften og stabilisere det, ifølge beredskapsdirektør Mortensholm.

– Værforholdene der ute er ekstreme nå, men det er meldt litt roligere vær utover i dag. Vi håper at dette skal gi oss en mulighet til å forhindre at fartøyet synker, sier han til NRK.

Samtidig har rederiet hyret det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage, som også jobber med å iverksette tiltak for å håndtere havaristen, opplyser han.

Driver mot Stad

Skipet driver sørover med en fart på 2–3 knop og hadde ved midnatt en slagside på 45 til 50 grader.

Det er opp mot 15 meter høye bølger, og skipet driver med retning mot Stad. Med den retningen og farten skipet hadde tirsdag formiddag, vil det nå kysten om rundt halvannet døgn. Det jobbes også med hvilke tiltak som skal gjennomføres for å hindre miljøskade, opplyser Kystverket.

Eemslift Hendrika har omtrent 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord.

Det er fare for at skipet vil kantre, og da vil drivstoffet lekke ut i sjøen. Kystverket er i tett dialog med rederiet om berging, men det dårlige været i området gjør bergingsaksjonen vanskelig.