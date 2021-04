FHI har ikke detaljregnet på vaksineplanen uten AstraZeneca

– Vi har foreløpig ikke tatt ut AZ-vaksinen av våre planer og derfor ikke regnet detaljert på det, skriver overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en epost til NTB.

Senest 31. mars uttalte Aavitslands kollega, smitteverndirektør Geir Bukholm, at vaksineringen av den voksne befolkningen ville bli forsinket med totalt litt over en uke dersom man tok AstraZeneca helt ut av bruk. 16. mars sa han til Aftenposten at vaksineringen kunne gå raskere uten AstraZeneca-vaksinen.

På grunn av mulige bivirkninger som inkluderer blodpropp, har Norge satt vaksinering med AstraZenecas coronavaksine, Vaxzevria, på pause siden 11. mars. En ny vurdering skal tas 15. april. Begge FHIs vaksinescenarioer siden stansen ble innført har gått ut ifra at vaksinering med AstraZeneca vil gjenopptas.

Tirsdag uttaler vaksinesjefen i EUs legemiddeltilsyn (EMA) at de mener det er en sammenheng mellom vaksinen og bivirkningene.