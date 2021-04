Fortsatt trøbbel for påsketrafikken

Folk ble oppfordret av Vegtrafikksentralen om å utsette hjemreisen fra påskeferien til tirsdag på grunn av uvær. Men Vegtrafikksentralen melder på Twitter tirsdag morgen at få fjelloverganger i Sør-Norge er åpne igjen.

E16 Filefjellet og E134 Haukeli er åpne. Det kommer en ny vurdering klokken 10 på Vikafjellet (riksvei 13), men den er foreløpig stengt. Det er kolonnekjøring på fylkesvei 50 Aurland-Hol fra klokken 8 og kolonnekjøring på riksvei 52 Hemsedal. Mandag kveld ble det meldt om to timers ventetid for å bli med i kolonnen.

De andre fjellovergangene i sør som fremdeles er stengt, er riksvei 7 Hardangervidda, fylkesvei 53 Tyin-Årdal og riksvei 15 Strynefjellet.

For trafikken som skal kjøre over Haukelifjellet, melder Vegtrafikksentralen om at det stort sett er bart på veiene, men også fare for glatte partier og redusert sikt enkelte steder.

I nord er det kolonnekjøring på fylkesvei 98 Ifjordfjellet på grunn av uvær.