Det er det indiske selskapet Adani Ports & Special Economic Zone Ltd som angivelig har utbetalt store summer til Myanmar Economics Corporation, skriver E24.

Det er en rapport fra de frivillige organisasjonene Australian Centre for International Justice og Justice for Myanmar som viser dette. Til sammen skal det indiske selskapet ha betalt nærmere 450 millioner kroner for landrettigheter og landklareringsavgifter under byggingen av en konteinerhavn i Yangon.

Statens pensjonsfond utland (SPU), også kjent som oljefondet, eier aksjer og rentepapirer i Adani-selskapet for 1,4 milliarder kroner, ifølge fondets egen oversikt.

Pressekontakt Line Aaltvedt i SPU sier de er kjent med saken.

– Vi stiller tydelig forventninger til selskapene vi er investert i, og forventer at selskaper respekterer menneskerettighetene, forklarer Aaltvedt.

Det er det uavhengige Etikkrådet som vurderer om fondets investeringer er i tråd med etiske retningslinjer. Foreløpig har de ikke anbefalt oljefondet å ekskludere noen selskaper i Adani-gruppa.