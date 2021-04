– Vi har lenge sett at mobbing har en klar sammenheng med flere helseplager, men vi har ikke visst hva med mobbingen som gir helseplagene. Nå har vi fått et svar, sier forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Morten Birkeland Nielsen, til NRK.

I undersøkelsen ble 1.100 arbeidstakere fulgt i en periode på seks måneder. Mobbing og søvn ble målt på to forskjellige tidspunkt for å se om det ene påvirket det andre. Det viste seg at de som ble utsatt for mobbing på jobben hadde betydelig mer søvnproblemer seks måneder etter at undersøkelsen startet.

– Hvis du sover dårlig, så fungerer du dårligere. Du presterer dårligere, leverer dårligere. Og hvis det skyldes mobbing vil det bare forsterke hele prosessen. Det er viktig å være uthvilt særlig i yrker hvor det er fokus på sikkerhet, og der du må være sikker på at ting ikke går galt, sier Nielsen.

Nå vil han forske på hva som kan gjøres for å få ned mobbingen på arbeidsplassen, noe som er et felt det er gjort lite forskning på til nå.