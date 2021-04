– På Gardermoen er det pottetett, sier ansvarsvakt Terje Nilsen til VG. Han omtaler påstanden om at folk kan spasere forbi teststasjonen som tull.

Kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg i Ullensaker kommune, Gunnhild Grimstad-Kirkeby, bekrefter at politiets tall for grensepasseringer tilsvarer tallet på hvor mange som blir testet.

På Gardermoen er det ventet at rundt 700 utenlandspassasjerer vil lande mandag, og ytterligere 1.100 tirsdag. Ullensaker kommune regner med at 35 prosent av disse må på karantenehotell.