Det skriver Bane Nor.

– Flåmsbana er stengt inntil videre av sikkerhetsmessige hensyn på grunn av ras ved Blomheller. Bane Nor har kalt ut mannskaper. Det er i øyeblikket for tidlig si noe om hvor lang tid det vil ta før Flåmsbana kan gjenåpnes for ordinær trafikk, skriver selskapets pressevakt Harry Korslund i en epost til NTB.

Bane Nor vil komme med en ny oppdatering om situasjonen klokka 16.