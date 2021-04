To menn siktet og sendt til sykehus etter knivdrama på Kløfta

– Litt over klokka fire i natt fikk politiet melding om mulig knivstikking på en privatadresse på Kløfta. Første politienhet på stedet fant to menn i 40-årene med kutt- og stikkskader, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt.

De to mennene ble tatt hånd om av helsepersonell, og kjørt til Ullevål sykehus. De skal ikke være livstruende skadd.

De har utenlandsk statsborgerskap og skal ikke være kjent for politiet fra før.

– Per nå tyder det meste på at det kun er disse to som har vært involvert i hendelsen, og at vi derfor har kontroll på alle involverte, sier Samuelsen.

Det er likevel uavklart hva som har skjedd, og politiet vil etterforske saken videre utover dagen. Begge mennene har status som siktet og pågrepet.

Øst politidistrikt meldte om episoden på Twitter klokken 06.36 søndag morgen.

