Sentrum fjerner tilknytningen til kristendom og sosialdemokrati

Da advokat og tidligere Ap-byråd i Oslo, Geir Lippestad, i fjor lanserte det nye partiet Sentrum, med en rekke tidligere profiler fra Kristelig Folkeparti, het det at partiet skulle hente «inspirasjon fra fellestrekkene i sosialdemokratisk, kristendemokratisk og kristensosialistisk tenkning».

Men i et forslag til utkastet til nytt partiprogram er både de kristne verdiene og den sosialdemokratiske inspirasjonen fjernet, skriver Aftenposten.

– Det var flere som ville være med og bidra som reagerte på at Sentrum skulle være et parti som bygger all sin politikk på kristne verdier. Det var heller aldri vår mening. Derfor var det behov for å skrive dette veldig tydelig inn. Vi er et livssynsåpent parti, bygd på humanistiske verdier, sier Geir Lippestad til avisen.

Han mener også at det var viktig å fjerne formuleringen om sosialdemokrati fordi det er viktig at partiet fremstår, og er, reelt blokkuavhengige.

Sentrum fikk før årsskiftet samlet inn nok underskrifter til å stille lister ved høstens stortingsvalg. Partiet stiller liste i alle fylker i valget.