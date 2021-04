Røde Kors advarer turgåere mot væromslag i påskehelgen

Etter flere dager med regn er det nå meldt sol i store deler av Sør-Norge, opplyser Røde Kors i en pressemelding.

Nedbør og mildvær den siste tiden har ført til at mange vann og elvefar er usikre. Væromslaget fører også til at føreforholdene vil variere gjennom dagen.

– Det kan være is i løypene om morgenen, mens det om ettermiddagen kan være silkeføre. Man kan ikke nødvendigvis se på snøen hvordan forholdene er under. Det er derfor ekstra viktig å forberede turen før man legger ut, sier Rune Guldahl, som er leder for påskesentralen i Røde Kors.

Så langt er det rapportert inn 171 skader til skadesentralen til Røde Kors. Det er rundt en tredel av det som er vanlig. Samtidig har det vært en økning i skader skjærtorsdag og langfredag parallelt med at været har blitt bedre.

Det er flere årsaker til at skadetallene er så lave så langt, og det meste er knyttet til coronarestriksjoner.

– Det skyldes særlig begrensninger i antall mennesker i skianleggene, men vi ser også nedgang i antall skader i løypene. På grunn av koronarestriksjonene er det færre folk i hyttene, og vi antar derfor at mange som ellers ville delt hytter, har holdt seg hjemme. Samtidig ser vi at skirenn og andre arrangementer er avlyst, sier Guldahl.