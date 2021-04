Voldsom jobb å rydde etter Gjerdrum-skredet

– Vi er kommet et godt stykke på vei. Veldig mye av det vi gjør nå, ligner på en mer normal hverdag, sier Gjerdrum-ordføreren til NTB.

Ti personer omkom og flere hundre ble evakuert da det store kvikkleireskredet rammet Ask i Gjerdrum 30. desember i fjor. Mandag for snart to uker siden ble den siste av de savnede funnet.

– Nå haster det

– Det betyr mye. Ikke minst at de som arbeider i rasområdet, kan jobbe uten risiko for å støte på levninger. Nå haster det særlig å få i gang igjen NVEs dreneringsarbeider, sier Anders Østensen til NTB.

NVE var i gang med dreneringsarbeidene da raset gikk. To borerigger fra NVE skal framover undersøke grunnforholdene i hele rasområdet.

– Vi skal se på hva slags gjenetablering vi skal ha i området. Det har vi ikke kommet så langt med, sier Østensen.

Hovedveien stengt

Tre måneder etter kvikkleireskredet gikk, er det fortsatt formidable oppgaver å ta fatt på. Nå sperrer et gjerde en stor del av bygda tett opp mot sentrum.

– Hovedveien ut av bygda vår er fortsatt stengt og kommer sannsynligvis til å være det et halvt års tid til. Vi merker effekten av dette veldig godt ennå, sier ordføreren.

Inn i påsken 2021 er det fortsatt midlertidige løsninger som preger bygda. Barnehagen holder til i et bedehus, og avløpsledninger og vannledninger ligger oppå bakken.

– I tillegg er det et omfattende psykososialt arbeid som fortsatt pågår. Det gjelder oppfølgingen av de mange som er berørt. Det er veldig mange, sier Anders Østensen.

– Vi må påregne at flere bygninger vil rase ned i gropen

Fortsatt er det 200 evakuerte som ikke har kunnet returnere til sine hjem.

– De har sine samtaler med sine forsikringsselskap. De er i en prosess der de får erstattet bolig og innbo og må etablere seg på et annet sted. Flere av enhetene er sameier. Jeg vet ikke hvor mye det kompliserer prosessen, eller om oppgjørene går enkeltvis eller i sameier, sier Gjerdrum-ordføreren.

Senest denne uka raste et nytt hus etter å ha hengt ytterst på kanten i flere uker.

Regionsjef Toril Hofshagen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) region øst forteller til Romerikes Blad at det stadig har vært aktivitet i skredkantene.

– Kantene er fortsatt bratte, forholdene er ustabile og vi må påregne at flere bygninger vil rase ned i gropen. Dette vil skje helt fram til vi har sikret skredområdet ferdig, sier Hofshagen.

