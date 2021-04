Lange køer på Vikafjellet – stengte fjellet

Årsaken til trafikkaoset var at det var meldt om mange biler som parkerte i veien og sperret for bilister som skulle forbi ved Skjellingen. Et kjøretøy kjørte også av veien og trengte bilberging. Fjellet var stengt fra begge sider.

Vegtrafikksentralen meldte om kaoset i 14-tiden skjærtorsdag.

Politiet bisto for å få flyt i trafikken, og det var store problemer og lange køer på stedet fram til rundt klokken 16.30 da veien åpnet igjen.

Skiturister parkerte på begge sider av veien for å gå på tur i finværet, opplyste operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til VG i 15.30-tiden.

– Kjøretøy møtes, og da blir det kaos når det er så smalt, sa han.