Svindelforsøk fra UDs telefonnummer

– De påstår at det er noe i veien med vedkommende sin oppholdstillatelse og ber dem sette over penger for å løse problemet, skriver Utenriksdepartementet.

Alle som får en slik oppringning, bes om å melde ifra til politiet, gi beskjed til telefonoperatør og ikke overføre penger.

– Norge ber aldri om penger for denne typen tjenester. Spørsmål om oppholdstillatelse må rettes til Utlendingsdirektoratet (UDI), opplyser UD.

Det jobbes med å få oversikt over omfanget. Politiet er på saken.