UD varsler Stortinget om hittil ukjent kontakt mellom UD-saksbehandler og Rolls-Royce

«Kontakten hadde ikke karakter av saksbehandling, men statusoppdateringer og informasjonsformidling. Kontakten på Messenger kan i sum gi et inntrykk av at UD har hatt en mer aktiv og koordinerende rolle enn det som var tilfelle.», skriver Utenriksdepartementet (UD) og Justis- og beredskapsdepartementet i et brev til Stortinget tirsdag.

Ifølge dialogen på Facebooks meldingstjeneste Messenger, som Bergens Tidende/E24 har fått innsyn i, fikk den eksportkontrollansvarlige i Rolls-Royce beskjed fra en saksbehandler i Utenriksdepartementets seksjon for eksportkontroll om at salget av Bergen Engines til russiske TMH International neppe kunne stanses med norsk lov.

Meldingene ble sendt 8. januar i år.

Regjeringen vil stanse salget

Tirsdag i forrige uke varslet justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) Stortinget om at regjeringen vil bruke sikkerhetsloven til å stanse salget av Bergen Engines etter sterkt press fra Stortinget.

Grunnen er at de frykter at teknologi og kompetanse av militær og strategisk betydning vil havne i russiske hender, fordi det er antatt at TMIs eiere har nære forbindelser til Kreml og president Vladimir Putin.

I redegjørelsen for Stortinget viste justisministeren til at UD 15. desember i fjor mottok en epost fra eksportkontrollansvarlig i Rolls-Royce. Eposten inneholdt et vedlegg som omtalte et planlagt salg av Bergen Engines til TMH.

«Saken ble i første omgang formidlet i eksportkontrollsporet, men gjelder overføring av eierskap til en utenlandsk aktør, noe som faller utenfor eksportkontrollregelverket.», het det i redegjørelsen.

– Ikke uttrykk for norske myndigheters holdning

I brevet til Stortinget tirsdag skriver UD og Justisdepartementet at det var den eksportkontrollansvarlige i Rolls-Royce som tok initiativ til kontakten med UDs saksbehandler på Messenger, og at den kom i tillegg til den formelle kommunikasjonen.

«Kommunikasjonen var ikke uttrykk for norske myndigheters holdning til prosessen.», heter det.

BT/E24 har prøvd å få UDs saksbehandler i tale, men har ikke fått svar.

De skriver videre at omfanget av kontakten ikke var kjent for seksjonsledelsen, avdelingsledelsen eller politisk ledelse, utenom en melding fra saksbehandleren til Rolls-Royce 29. januar. Innholdet var heller ikke klarert og delen av kommunikasjonen som inneholdt arkivverdig dokumentasjon ble heller ikke journalført.

«Saksbehandleren skulle i stedet kun ha vist vedkommende videre til relevante departementer, etter at det innledningsvis ble avklart at dette ikke var en eksportkontrollsak og at den ikke skulle saksbehandles i UD.», skriver departementene.

Utenriksministeren ble informert fredag

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier til BT/E24 at hun først ble kjent med at Messenger-meldingene fantes på fredag. Stortinget har nå fått en utskrift av meldingene.

Til NTB opplyser utenriksministeren at hun i et brev til Stortinget har orientert om saken.

– Det er fordi jeg som utenriksminister er ansvarlig for alt arbeid i Utenriksdepartementet. Det som skjedde skulle ikke skjedd, og det er mitt ansvar. Det er også mitt ansvar å sørge for at Stortinget får den nødvendige informasjonen, og det er bakgrunnen for at jeg sendte brev til Stortinget, sier Søreide Eriksen.