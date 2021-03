5.818 nye coronatilfeller ble registrert i forrige uke. Det er en nedgang på 11 prosent, samtidig som det var rekordmange som testet seg.

Reproduksjonstallet siden 9. mars er på 1,0, ifølge Folkehelseinstituttets ukerapport.

Det betyr at hver coronasmittede person i Norge i gjennomsnitt smitter én annen. I rapporten kalles dette en stabil fase.

– Det er viktig å se på usikkerheten hvis man skal sammenligne smittesituasjonen i ulike fylker. Bemerk også at trenden forteller oss hvor raskt epidemien øker, men ikke om den er på et høyt eller lavt nivå, presiserer Folkehelseinstituttet.

Fallende R-tall i Oslo

Sannsynligheten for at reproduksjonstallet er høyere enn 1, ligger likevel på 73 prosent. Tre fylker, deriblant Oslo, har et synkende R-tall. Oslo ligger på 0,7. Tallet er imidlertid usikkert i fire fylker.

Lavest R-tall har Troms og Finnmark, der det ligger på 0,4 og er synkende. Vestfold og Telemark, der mange kommuner har vært nedstengt, ligger på 0,5.

Vestland har et R-tall på 1,9, som er høyest i hele landet.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Aavitsland: – Sannsynligvis over toppen av denne bølgen



Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet kaller gode coronanyheter i onsdagens ukerapport «forventet og gledelig».

– Vi er nå sannsynligvis over toppen av denne bølgen. Det var forrige uke 11 prosent færre påviste tilfeller til tross for at testingen økte med 4 prosent. Antallet nye innleggelser var ned 13 prosent slik man forventer når det har vært nedgang over tid, sier Aavitsland til Nettavisen.

Raymond Johansen: – Oppløftende

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) øyner håp om gjenåpning mot slutten av april etter gladmeldingen om at smittespredningen i Oslo nå synker.

– På kort tid har R-tallet gått fra 1,3 til 0,7 i Oslo. Det er oppløftende, ikke minst fordi vi har å gjøre med mer smittsomme varianter av coronaviruset, sier Johansen til NTB.

– Vi kommer til å holde på nåværende tiltak til 15. april. Dersom ikke påsken fører til mer smitte, kan et redusert R-tall i kombinasjon med lavere smittetall gjøre det mulig å starte en trinnvis og kontrollert gjenåpning.

Et R-tall på 0,7 i Oslo betyr at total smitte i hovedstaden er synkende.

300 pasienter om tre uker

194 nye pasienter ble innlagt med coronaviruset som hovedårsak i uke 12, altså forrrige uke. Det er en nedgang på 30 pasienter fra uke 11. Samtidig var antallet nye intensivinnleggelser stabilt på 46. Det var 8 nye koronadødsfall i uke 12.

Folkehelseinstituttet regner med at det om tre uker vil være om lag 300 coronapasienter dersom den foreløpige smittetrenden fortsetter.

Vaksinerineringstempoet økte kraftig i forhold til uka før. 121.500 doser ble distribuert i uke 12, mot 69.990 i uke 11.

– Trenden er synkende i Oslo, Nordland og Vestfold og Telemark

– Vi finner at smittetrenden er økende i Viken og Vestfold, og sannsynlig økende i Rogaland. Trenden er synkende i Oslo, Nordland og Vestfold og Telemark og sannsynlig synkende i Innlandet.

Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100.000 innbyggere (587 i uke 11 og 12 samlet), men det var en nedgang i antall meldte tilfeller på 21,6 prosent sist uke til tross for økt testing, heter det i rapporten.