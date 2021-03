To funnet etter redningsaksjon i Ryfylkeheiane

Frivillig letemannskap nådde fram til de to turvante kvinnene klokken 1.35. De sendte ut nødmelding fra Bleskestadmoen i Ryfylkeheiane. Det var dårlig vær i området, og politiet hadde en periode ikke kontakt med dem.

– De hadde satt opp en nødbivuakk og søkt tilflukt i den. De har det etter forholdene bra, men begynte nå å bli kalde. Det jobbes nå med å få dem ned, melder Sørvest politidistrikt på Twitter like før klokken 2.

Operasjonsleder Kurt Løklingholm sa til TV 2 tirsdag kveld at det dårlige været var en utfordring og at det var vanskelig å ta seg fram blant annet fordi en elv har gått over bredden.