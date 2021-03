Rekord for norske nettbutikker – krise for sko- og klesbutikkene

I februar økte omsetningen i norske nettbutikker med hele 74 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge en rapport fra Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen i Norge.

– Dette er rekordtall for bransjen. Den sterke nettveksten i årets to første måneder må sees i sammenheng med perioder med stengte butikker i sentrale deler av landet, og at vi sammenligner med måneder før korona i 2020. Det blir interessant å se hvordan netthandelen utvikler seg når pandemien er over, sier direktør for handel i Virke, Harald J. Andersen.

– Åpenbart fare for at mange kan gå konkurs

Sko- og klesbutikkene, som er omfattet av smittevernrestriksjoner, har derimot opplevd en nedgang i omsetningen på henholdsvis 19 og 34 prosent.

– Det er kritisk og viser alvoret i situasjonen. Mange deler av næringslivet er sterkt preget av smittesituasjonen og de nye coronarestriksjonene, og det er åpenbart fare for at mange kan gå konkurs før smitteverntiltak er avviklet, og etterspørselen tar seg opp, sier han.