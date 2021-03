Hyttefolk sprenger testkapasiteten i Røros

– Testkapasiteten i kommunen vår er veldig utfordret nå, sier Røros-ordfører Isak Veierud Busch (Ap) til NTB.

Røros har nå kontaktet Trondheim kommune fordi hyttefolk, spesielt fra Trondheim, tester seg på Røros.

– Vi ber folk om å dra hjem om de blir syke, og teste seg i egen kommune da også de øvrige hyttekommunene vil kunne ha utfordringer knyttet til testkapasitet, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

Busch understreker at problemet med folk som tester seg på Røros, også gjelder hytteeiere fra andre kommuner enn Trondheim.

– En helt ny greie

Røros kommune har også ansvaret for koronatesting for nabokommunen Os, som også er en stor hyttekommune.

– Vi har stor testkapasitet i kommunen, men dette er første gang i løpet av pandemien at vi ser at vi har blitt såpass presset på kapasiteten. Det er noe helt nytt, sier Busch.

Ifølge ordføreren er noe av utfordringen til Røros at mange hytteeiere som har blitt oppringt av smittesporingsteamet i sine egne kommuner med beskjed om at de er nærkontakter til en smittet, reiser til hytta på Røros for å karantenetiden der.

– Den nasjonale anbefalingen er at man skal ta karantenetiden i kommunen man bor, men vi ser at det i mange tilfeller ikke blir gjort. Det er derfor kapasiteten vår utfordres, sier ordføreren.

Frykter smittede hyttefolk

Busch ber nå alle hyttefolk som bor i andre kommuner, om å reise hjem dersom de blir satt i karantene mens de er på hytta. Røros har også sendt ut en sms til alle hyttefolk fra andre kommuner med beskjed om hvordan de skal forholde seg.

– En konsekvens av dette er også at hvis noen av dem som er på hyttene, tester positivt, så har vi ansvaret for hele smittesporingen. Det kan være utfordrende for en liten kommune, sier Busch.

I løpet av pandemien har den lille trøndelagskommunen med 5.500 innbyggere hatt totalt fem bekreftede smittetilfeller.

– Det er definitivt en økt risiko for at hyttefolk kan ta med seg smitte til Røros, sier Busch.

Han understreker likevel at de aller fleste blant hyttefolket er flinke til å overholde smittevernreglene.