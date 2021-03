Alkovettorganisasjon ber foreldre drikke mindre i påsken

– Dyrere vin gjør ikke påsken bedre for barna, sier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud alkovettorganisasjonen Av-og-til.

I en ny undersøkelse Ipsos har laget for Av-og-til sier 20 prosent av de voksne med høyest inntekt at de drakk tre eller flere glass alkohol på en dag sist de var på hyttetur med barn.

Blant de med lavere inntekt er prosentandelen som drakk like mye foran barna betydelig lavere.

– Foreldre bør holde seg til to glass eller mindre. Da kan påska bli like hyggelig for barna som for de voksne, sier Eriksrud.

– Jeg tror for mange unnskylder alkoholinntaket med at ekstra god vin og annen alkohol er kultur. Men barna merker endringen hos de voksne, uavhengig av navnet på det foreldrene drikker, sier hun.

Organisasjonen har også spurt barna om hvor mye de synes det er greit at voksne drikker når de er sammen med barn. Svaret var at to glass er maks.

Undersøkelsen blant voksne viser at flertallet holder seg til dette.

– 7 av 10 følger anbefalingene barn selv har kommet med, og holder seg til mellom null og to glass. Det er jeg glad for, sier Eriksrud.