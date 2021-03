Utenlandsk statsborger pågrepet for karantenebrudd i Bærum

– Det er snakk om en utenlandsk statsborger som står uten fast adresse og opphold i Norge, sier operasjonsleder Magne Olsvoll i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen fra Litauen ble stoppet i en varebil av en politipatrulje i en ordinær trafikkontroll i Sandvika i Bærum klokken 03.20 natt til tirsdag. Under kontrollen viste det seg at mannen nylig hadde ankommet Norge og egentlig skulle ha vært i karantene på hotell.

Operasjonslederen sier at beslutningen om pågripelse ble tatt av en politijurist.

– Er det vanlig å pågripe personer for brudd på karanteneplikten?

– Nei, ved brudd på karanteneplikt får de ofte en bot. I dette tilfellet kan jeg tenke meg at det har vært en form for unndragelsesfare, og at man frykter at han vil stikke av fra boten hvis han blir dimittert.

Mannen sitter nå i arresten.

– Det blir nok en eller annen form for reaksjon mot ham. Deretter skal han nok tilbake til hotellet han egentlig skulle ha vært på, sier Olsvoll.