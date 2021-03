Politiet mistenker ikke «uvennlige hensikter» etter beslag av 140 kilo sprengstoff

– Vi har ikke kommet over opplysninger som tyder på at man har hatt uvennlige eller fiendtlige hensikter, som å skade noe eller noen. Sprengstoff har jo også annen hensikt enn å forårsake skade, sier seksjonsleder Helge Torsvik hos etterforskningsseksjonen på Arendal og Froland politistasjon til VG.

Forrige tirsdag ble en bil stanset etter mistanke om at føreren var ruspåvirket. I bilen ble det funnet et våpen som førte videre til ransakinger dagen etter. På to adresser i Arendal og Grimstad ble det gjort funn av flere kilo sprengstoff.

Torsdag ettermiddag ble ytterligere en person pågrepet etter ytterligere funn av betydelig mengder sprengstoff i Tvedestrand. Videre etterforskning har ført til pågripelse av ytterligere to personer.

Etter avhør er tre personer løslatt. Fire personer er siktet for ulovlig omgang med sprengstoff, i tillegg er to av personene siktet for våpenbesittelse. En av dem er også siktet for kjøring i påvirket tilstand. Flere av dem er kjenninger av politiet.

Forsvareren til en av mennene, Pål Christensen, sier til NRK at dynamitten skulle brukes til fisking og grøftegraving.