I dag krever boliglånsforskriften at man har spart opp 15 prosent av den prisen man skal kjøpe bolig for. Frps programkomité ønsker at det ikke skal være noe fast krav, slik at det blir enklere for unge å komme inn på et trangt boligmarked. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB