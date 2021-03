Ankesaken om hytteeiere i Sverige går for lagmannsretten i mai

Rundt 1.000 hytteeiere står bak søksmålet knyttet til karanteneplikt ved bruk av fritidseiendommer over landegrensen.

– Dette har vært en lang og frustrerende kamp mot overmakten, sier Heidi Furustøl og Einar Rudaa, talspersoner i foreningen Norske Torpare.

Saksøkerne vant fram i Oslo tingrett i februar. Tingretten mente at staten ikke har begrunnet karanteneplikten for hytteeierne godt nok. Staten anket tingrettens avgjørelse. Det er satt av tre dager til ankesaken i lagmannsretten.

Samtidig kommer foreningen med en klar oppfordring til helseminister Bent Høie.

– Vi unner Bent Høie å slappe av på hytta

Så lenge nordmenn med fritidsboliger ikke får lov til å overnatte på sine eiendommer, bør heller ikke Bent Høie få dra fra Oslo til hytta i Rogaland på overnattingstur, mener foreningen.

– Vi har bare bedt om å få lov å kjøre direkte til eiendommen vår, være der uten nærkontakter og bare få lov til å overnatte, så vi kan få reparert skadene på eiendommene etter en lang vinter med vannskader, museinvasjon og innbrudd. Vi unner Bent Høie å slappe av på hytta, men kontrasten til oss blir så absurd, sier de.

– Det bør gis dispensasjon for at vi som har fritidshjemmet vårt over grensen kan overnatte slik som Høie gjør, sier de to talspersonene.