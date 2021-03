Organisasjoner ber folk slutte å varsle om politikontroller

– Det er på tide nå å rope en stor varsku mot denne typen varslingsgrupper. De undergraver trafikksikkerheten og nullvisjonen og er potensielt livsfarlige fordi de kan hjelpe både fyllekjørere og andre typer farlige trafikanter til å unngå politiet, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i trafikksikkerhetsorganisasjonen MA Rusfri Trafikk til NRK.

I fjor ble 10.411 bilførere anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand, og i januar og februar i år har 1.555 personer blitt anmeldt.

Fjellvang Kristoffersen sier at et vanlig argument blant dem som står bak varslingsgruppene, er at de ikke varsler om promillekontroller.

– Politiet tester promille også når de har fartskontroll. Så å bidra med å varsle om kontroller kan bidra til å la fyllekjørere fortsette å kjøre i rus, sier hun.

Organisasjonen Av-og-Til er enig med MA Rusfri Trafikk og ber folk melde seg ut av disse gruppene.

Sjef for Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal, er også bekymret for profesjonelle aktører som selger tjenester som opplyser om kontroller. Han vil ikke ta til orde for et forbud mot varsling, men ber om en holdningsendring.