Nav ansatte rundt 600 for å håndtere søknader da koronakrisen satte inn

«Nav opplevde en situasjon «ingen» hadde sett for seg», heter det i en intern Nav-evaluering av året 2020 som Aftenposten har fått tilgang til.

I rapporten skriver Nav at antall ledige økte fra 100.000 til 400.000 i løpet av mars i fjor, og at de i løpet av det neste halvåret en halv million vedtak om dagpenger.

For å håndtere den økte arbeidsmengden omdisponerte de rundt 600 personer internt og ansatte omtrent like mange nye for å håndtere alle søknadene.

I tillegg jobbet over 14.000 ansatte hjemmefra, som tilsvarer 73 prosent alle som arbeider i Nav.

I evalueringen pekes det også på at det ikke ble tatt referater fra viktige møter, og at det å være i beredskap ikke var godt nok kjent i organisasjonen.