681 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 681 koronasmittede i Norge. Det er 104 færre enn samme dag i forrige uke, men 219 flere enn dagen før. Tallene pleier å være noe lavere i helgene.

Ved midnatt natt til mandag er det til sammen registrert 93.150 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Fortsatt ingen løsning i Suezkanalen

Det trengs flere slepebåter for å få løs konteinerskipet Ever Given i Suezkanalen, opplyste Leth Agencies i natt. Selskapet, som bistår rederier i Suezkanalen, opplyser at neste ventede forsøk kan finne sted i kveld.

Opplysningene er ikke bekreftet av egyptiske myndigheter. Samtidig meldte egyptiske medier at landets president har gitt kanalens driftsoperatør beskjed om at det kan bli nødvendig å fjerne konteinere fra skipet, for å redusere vekten.

Callamard ny Amnesty-leder

Franske Agnès Callamard starter i dag i ny stilling som generalsekretær for Amnesty International.

Hun er kjent som FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, en rolle hun har hatt siden 2016. Hun har ledet etterforskninger i over 30 land. Den mest kjente granskingen hennes var drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

Mexico oppjusterer dødstall

Mexico oppjusterer antall koronarelaterte dødsfall med 120.000 til 321.000. Det er 60 prosent flere enn dødstallet som landet så langt har vist til, melder BBC.

Mexico har dermed passert Brasil, som fram til i går var landet med nest flest koronarelaterte dødsfall i verden, etter USA.

Biden og EU fordømmer Myanmar-vold

USAs president Joe Biden fordømmer sikkerhetsstyrkenes voldsbruk mot demonstranter i Myanmar. – Det er grusomt, sa Biden i natt norsk tid.

EU fordømmer også militærregimets voldsbruk mot sivile i Myanmar etter at over 100 demonstranter ble drept i helgen.

Evakuerte fikk vende hjem etter brann

I alt 41 beboere fikk vende hjem igjen etter en brann som startet i råstofflageret til Bewi Polar søndag kveld. Bedriften produserer blant annet isolasjon og emballasje, og folk i en radius på 150 meter fra industribygget ble evakuert.

– De kan returnere til sine hjem da det også er utelukket at det er giftig gass i området, meldte Troms politidistrikt da brannen var slukket.