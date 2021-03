Høyre-politiker ba folk om å ikke reise – mannen var i Pakistan

Rafiq forteller til VG at Aamir Sheikh bestilte reise til Pakistan rett over nyttår, på grunn av arbeid og at han dro når faren hans ble syk.

Mot slutten av Debatten på NRK torsdag holdt Afshan Rafiq en appell der hun ba folk innstendig om å ikke reise utenlands.

– Jeg har veldig lyst til å innstendig oppfordre alle de som dette gjelder, ikke bare norskpakistanere, men alle det gjelder om å prøve å følge smittevernreglene. Og det andre er, hvis dere har tenkt å reise i påsken, så er det en sterk oppfordring om å ikke gjøre det. Vi har et felles ansvar om å få ned smitten, sa Rafiq på Debatten.

Hun sier at svigerfarens sykdom var avgjørende for at ektemannen valgte å dra.

Sheikh sier at bryllupet han var på overholdt de pakistanske retningslinjene og han påpeker at både han og faren har hatt corona.

– Jeg skulle i utgangspunktet på arbeidsreise, og så fikk jeg beskjed om at far er syk. Jeg vil oppfordre alle til å ikke reise, så lenge det ikke er strengt nødvendig, sier Sheikh selv til VG.

Sheikh opplyste i november i fjor på sin åpne Facebook-side at han hadde vært innlagt på sykehus i fem dager på grunn av corona.