Undersøkelse: Hjemmekontor har gitt vektøkning og dårligere helse

38 prosent svarer at de har gått opp i vekt i løpet av hjemmekontoråret. 42 prosent mener det siste året har hatt en negativ påvirkning på helsen, mens 23 prosent svarer at hjemmekontorperioden har vært positiv for helsen.

Undersøkelsen er gjennomført av YouGov for forsikringsselskapet If.

Nesten halvparten svarer at de får mindre hverdagstrening når de jobber hjemme.

Samtidig har treningssentre vært stengt lenge i deler av landet. Dessuten har kosen som før var forbeholdt ferie og helg, også inntatt coronahverdagen.

Vanskeligere å leve sunt

– Undersøkelsen føyer seg inn i rekken av undersøkelser som viser at folk har erfart at det har vært vanskelig å opprettholde en sunn livsstil gjennom de etter hvert mange månedene med mye hjemmeliv, sier forsker Annechen Bahr Bugge ved Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) til NTB.

Hun mener at dette ikke bare handler om at vårt bevegelsesmønster har endret seg mye, men også om mange endringer i mathverdagen vår.

– Til vanlig spiser de aller fleste ett eller flere måltider på kantine, kafé eller restaurant. Nå er disse måltidene flyttet hjem.

Jobb, familie og hjemmeskole har glidd over i hverandre. I undersøkelsen svarer 50 prosent at det har blitt mer vanskelig å opprettholde en sunn livsstil.

– Vi tror nedstengning og isolasjon har ført til et større behov for å kose seg med det man kan, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i If.

Påskekos

Bugge mener at det meste snus på hodet når vi kommer til store mathøytider som jul og påske.

– Sunnhet og helse blir ikke viktig, og tradisjoner blir satt i høysetet. Vi øker inntaket betraktelig av kjøtt, søtsaker, sjokolade og snacks, brus og alkohol.

Videre påpeker Bugge at markedsførere og produsenter også er veldig gode på selge høytidsmatprodukter med høyt innhold av sukker, salt og fett – over stadig lengre tidsrom.

– Dette er en utfordring med tanke på å gjøre sunne matvalg – og så kommer dette nå i år på toppen av coronalivet – som allerede har vist seg å være en utfordring når det gjelder helse og sunnhet, avslutter hun.