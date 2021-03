1.072 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.072 koronasmittede i Norge. Det 83 flere enn samme dag i forrige uke og 241 flere enn dagen før.

322 av de nye koronasmittetilfellene ble påvist i Oslo. Det er tre flere enn snittet i hovedstaden den siste uken.

Taliban truer på nytt utenlandske styrker

Taliban truer med å gjenoppta angrepene mot utenlandske styrker i Afghanistan, dersom soldatene ikke forlater landet innen 1. mai, opplyser ekstremistgruppen.

Trusselen kom etter at president Joe Biden torsdag reiste tvil om USA kommer til å etterleve avtalen med Taliban og trekke sine siste 2.500 soldater ut av Afghanistan innen 1. mai.

Kritisk for mann etter snøscooterulykke i Nord-Troms

En mann i 30-årene er innlagt på sykehus i Tromsø med kritiske skader etter en snøscooterulykke i Nordreisa natt til lørdag. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 1.30.

– En mann er fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø. Helsepersonellet på stedet sier han er kritisk skadd, forteller operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til NTB.

To pågrepet etter pistolfunn i Oslo sentrum

To menn i 20-årene ble natt til lørdag pågrepet, mistenkt for trusler og ulovlig besittelse av skytevåpen. Politiet ble klokken 1.08 varslet om at to menn hadde truet fire andre personer, tre menn og en kvinne, i en leilighet i Tøyengata.

De to mennene stakk fra stedet, men ble kort etter pågrepet i en leilighet i Oslo sentrum, der den ene er bosatt. Der ble det også funnet en pistol.

Myanmars juntaleder lover demokrati og nyvalg

Myanmars militærleder Min Aung Hlaing lover å beskytte folket og å føre landet i en demokratisk retning.

Han gjentok også løftet om å holde valg, da han talte på forsvarets dag etter en militærparade i hovedstaden Naypyidaw. Men han kunngjorde ingen dato for valget, skriver Reuters.