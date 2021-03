Familien kan få erstatning 22 år etter drapet på Kristin (12)

Dermed kan familien til Kristin Juel Johannessen få satt et punktum, skriver NRK.

I 2016 ble mannen som drepte den tolv år gamle jenta i Hedrum i Larvik i 1999, dømt til å betale over 4 millioner kroner i erstatning til familien. De har ennå ikke fått pengene.

Mannen hadde ikke råd til å betale, og beløpet for voldsoffererstatning var mye lavere for så gamle saker.

Endring

Etter dagens regler er det tidspunktet for voldshandlingen, ikke tidspunktet for dommen, som avgjør hvor mye staten betaler i erstatning når voldsutøveren ikke kan gjøre opp for seg.

Beløpet familien ble tilkjent i retten, ville staten derfor ikke dekke.

Men fredag la regjeringen fram forslag til endringer i voldsoffererstatningsloven for Stortinget, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Nå skal de som før ikke har fått hele erstatningen domstolen dømte den ansvarlige til å betale, få resten utbetalt av staten. Voldsoffererstatningens øvre grense på 6 millioner kroner skal få tilbakevirkende kraft, ifølge forslaget.

Få, men alvorlige saker

Kristins far, Roar Juel Johannessen, sier familien har måttet være tålmodige i en lang, byråkratisk prosess og håper nå at endringene blir vedtatt.

– En del av saken blir vi aldri ferdig med, men det juridiske kan vi bli ferdige med nå. Det er veldig godt, sier han til NRK.

Loven vil gjelde få saker og koste omkring 30 millioner kroner, ifølge justisminister Monica Mæland (H)

– Det er få, men viktige og alvorlige saker. Målet er å få mer rettferdighet og et enklere system, sier hun til NRK.