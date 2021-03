Irsk domstol godkjenner Norwegians redningsplan

Det er ventet at planen også vil bli godkjent hos byfogden i Oslo.

Møtet i den irske domstolen pågikk atskillig lenger enn først antatt og ble avsluttet først sent fredag ettermiddag.

Den irske dommeren Michael Quinn avgjorde at det norske flyselskapet kan gå videre mot rekonstruksjon i Norge under forutsetning av at den skisserte planen for finansieringen går i orden.

– En milepæl

Ingen kreditorer motsatte seg forslagene som ble presentert torsdag og fredag. Nå må flyselskapet hente inn minst 4,5 milliarder kroner i frisk kapital. Norwegian har som mål å ha denne prosessen avklart innen utgangen av mai.

– Vi er virkelig glade for at den irske retten har godkjent Norwegians rekonstruksjon i Irland. Nå har vi den billetten vi trenger for å kunne gå videre med rekonstruksjonen her i Norge og innhente frisk egenkapital, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

Norwegian omtaler dagens rettsavgjørelse som en viktig milepæl.

Får tilbake rundt 5 prosent

Til tross for at finansieringen ennå ikke er på plass, har dommeren tiltro til at den vil komme på plass slik det er lagt fram i retten.

– Dette er uvanlig, men basert på det som er lagt fram i retten, vil jeg gi en betinget godkjenning av dette, sa Quinn.

Bak redningsplanen som ble lagt fram av den irske rekonstruktøren Kieran Wallace fra revisorfirmaet KPMG, ligger det mange ukers intens jobbing for å få et flertall av Norwegians rundt 1.600 kreditorer med på å akseptere en redningsaksjon for flyselskapet.

De fleste kreditorene vil få tilbake rundt 5 prosent av det de har utestående ved at selskapet overlever, mens de ved en konkurs vil få lite eller ikke noe tilbake av hva de har utestående, sa dommer Quinn.

Styrket tro

Norwegian har vært gjennom en hestekur av de sjeldne de siste månedene i kampen for unngå konkurs. Fra å være et stort selskap med rundt 150 fly og omfattende langdistansenett, så vel som ruter i Europa og Sør-Amerika, skal selskapet tilbake til å hovedsakelig satse på kortdistanse i Norge og noe i Europa.

Flyparken skal ned til 50 fly, og alle langdistanseruter skal vekk. Gjelden i flyselskapet skal reduseres til om lag 20 milliarder, ned fra nesten 70 milliarder i november i fjor.

Den norske rekonstruksjonen fortsetter som planlagt og ventes å kunne stadfestes rundt midten av april.

– Dette er en krevende prosess som ikke er over ennå, men dagens rettsavgjørelse gir oss styrket tro på et positivt utfall. Vi forbereder oss på å være der for kundene våre når virkningene av pandemien avtar, reiserestriksjoner reduseres og verden åpnes opp igjen, sier Schram.