Gjør klar til storinnrykk på karantenehotell

Fra og med natt til 29. mars er det rett på karantenehotell for alle som kommer til Norge etter en såkalt «unødvendig» utenlandsreise. Der må man være i minst sju dager og betale en egenandel på 500 kroner per natt.

– Vi har 1.600 rom i dag og er i dialog med flere hoteller for å komme opp på cirka 3.000 rom. I tillegg har vi et samarbeid med Oslo kommune som gjør at vi kan få bistand derfra hvis det blir veldig stor pågang, opplyser Roger Sandum, kommunikasjonsrådgiver for Ullensaker kommune til Aftenposten.

En nødvendig reise vil først og fremst være en jobbreise. Men det kan også gjøres unntak for studenter og dersom det foreligger det som kalles «sterke velferdshensyn». Men det kan likevel holde med en egenerklæring fra den reisende for å dokumentere «sterke velferdshensyn», ifølge Helsenorges nettsider :

«For å dokumentere at det foreligger sterke velferdshensyn, kan det f.eks. benyttes en avtale om samvær, legeerklæring el. i de tilfellene der det ikke er mulig å få annen dokumentasjon, kan dokumentasjonskravet oppfylles ved en egenerklæring fra den reisende», står det.