831 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 831 koronasmittede i Norge. Det er 203 færre enn samme dag i forrige uke. Til sammen er det nå registrert 90.935 koronasmittede personer her i landet siden pandemien startet for ett år siden. Men 6.382 av smittetilfellene, 7 prosent, er kommet den siste uken.

I alt 557.043 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 267.404 personer har fått andre dose.

Trump forsvarer tilhengere som angrep Kongressen

Tidligere president Donald Trump forsvarer noen av tilhengere som stormet Kongressen 6. januar og sier de ikke utgjorde noen fare for politikerne som var der.

Trump sier i et intervju med Fox News at de som gikk til angrep «gikk inn og det skulle de ikke ha gjort», men legger til at «noen av dem gikk inn, og de klemte og kysset politiet og sikkerhetsvakter».

Nord-Korea: Testet en ny type rakett

Nord-Korea testet et nytt «taktisk styrbart prosjektil» i oppskytningen torsdag, melder statlige medier. De to rakettene ble skutt ut torsdag morgen lokal tid, ifølge forsvarsdepartementet i Japan og forsvarsstaben i Sør-Korea.

Japans statsminister omtalt dem som ballistiske missiler, og i nordkoreanske medier omtales de som en ny type selvdrevet prosjektil. Nord-Korea er underlagt strenge internasjonale sanksjoner som forbyr landet å utvikle denne typen missil.

Kraftig økning av folk som vil selge bolig

I mars har det vært rekordmange som ønsker å selge boligen sin. Meglertopper tror mange vil ta ut gevinsten før det er for sent.

– Vi har fått 2.400 salgsoppdrag i mars, som er rekordmange. Proppen er ute og det kommer masse for salg, sier administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren til Finansavisen.

Zuccarello med målgivende i Wild-seier

Etter to poengløse kamper for Mats Zuccarello bidro han igjen til seier for Minnesota Wild. Natt til fredag vant laget 2-0 på hjemmebane over St. Louis Blues.

Zuccarello var involvert i kampens andre og avgjørende mål. Han spilte fri lagkamerat Kirill Kaprizov. Russeren fintet ut en forsvarsspiller, satte pucken opp i nettaket og doblet ledelsen 15 minutter ut i andre periode.