LO og NHO bekrefter brudd i lønnsoppgjøret

Dermed møtes partene til mekling 9. april.

Årsaken til bruddet er manglende forhandlingsvilje fra NHOs side, ifølge LO.

– Vi har prøvd å komme til enighet i forhandlingene, men det var dessverre ikke mulig. Det var manglende forhandlingsvilje fra NHOs side som gjorde at LO valgte å bryte forhandlingene, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Det har handlet om penger – både om et generelt tillegg til alle samt et lavlønnstillegg for dem som tjener minst. Dette har vi ikke fått gehør for hos NHO, konstaterer hun.

LO har varslet avtale- og plassoppsigelse for 179.002 arbeidstakere.

NHO-direktør Ole Erik Almlid sier det nå var naturlig å be om hjelp fra riksmekleren.

– Vi måtte konstatere i dag at det ikke var mulig å komme videre. Vi er der nå at vi er såpass langt fra hverandre i de fleste spørsmål at det er naturlig å be riksmekleren om hjelp, sier han og peker på at mange av NHOs medlemsbedrifter sliter på grunn av koronapandemien.

– Vi står nå midt i en krise som er svært alvorlig for mange.