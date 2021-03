Høy testkaktivitet i Oslo før påskeferien

– Vi har fremdeles høye testtall i Oslo. Vi jobber likevel med å øke testkapasiteten ytterligere og vi ønsker blant annet å ta i bruk massetesting på skoler og arbeidsplasser, sier helsebyråd i Oslo Robert Steen (Ap) til NTB.

Kommunen har bedt nasjonale myndigheter om å vurdere endringer i regelverket og øke analysekapasiteten for å få dette til.

Torsdag ble det registrert 283 nye coronasmittede i Oslo, noe som er 144 færre enn torsdag i forrige uke.

– Selv om tallet i dag er noe lavere, må vi huske at det kun er et dagstall. Vi er inne i en tredje smittebølge og ser tydelig resultatene av at den engelske virusvarianten dominerer i Oslo. Den smitter mer og gir mer alvorlig sykdom. Det er derfor byrådet bruker de sterkeste verktøyene vi har i verktøykassen for å slå ned smitten, sier Steen.

Han betegner smittesituasjonen i Oslo som alvorlig.

– Byrådet følger smittesituasjonen tett, og dersom folk følger de reglene og generelt er forsiktige med hva de gjør forventer vi å se effekt av tiltakene i løpet av de neste ukene. Men da må ikke påskeferien bli ferie fra smittevernreglene. Nå har vi strenge tiltak i hele landet, og det viser alvoret i situasjonen, men gjør det også lettere å komme raskere tilbake til en normal situasjon igjen.